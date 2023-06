Cds - Spunta Nico Gonzalez per Lozano! Dai viola possibile un doppio colpo

Aggiornamenti sul mercato del Napoli sul Corriere dello Sport oggi in edicola

Aggiornamenti sul mercato del Napoli sul Corriere dello Sport oggi in edicola: "Nikola Milenkovic, 25 anni, sondato un anno fa prima di affondare su Kim, è un’idea che potrebbe prendere corpo dopo l’addio di Minjae proprio come quella di Nico Gonzalez, 25 anni, esterno d’attacco che con Lozano in scadenza nel 2024 può diventare una soluzione interessante per il tridente. Un’alternativa credibile ad Adama Traoré, 27 anni, parametro zero in uscita dal Wolverhampton che però ha mercato in tutti i campionati".