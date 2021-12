CdS - Squalifica Spalletti, il Napoli farà ricorso su tutte e due le giornate: cosa contesta il club

Nel tribolato finale di Sassuolo-Napoli Luciano Spalletti è stato espulso per proteste in seguito alla rete del 2-2 neroverde, secondo l'allenatore azzurro nata da un fallo su Rrahmani. L'allenatore azzurro è stato squalificato per due giornate "per avere, al 47' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; recidivo", ma il Napoli presenterà ricorso, come scrive il Corriere dello Sport:

"Il Napoli presenterà il ricorso e contesterà, tra l'altro, la recidiva: che si riferisce all'espulsione discutibile dell'Olimpico con la Roma, quando cioè l'arbitro Massa interpretò i complimenti di Spalletti con una forma d'ironia. Fatto sta che se il reclamo non sarà accolto, o magari a metà, domani il signor Luciano non potrà dirigere i suoi con l'Atalanta al Maradona".