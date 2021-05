CdS sul ko di Koulibaly: "Infastidito per i crampi e perchè Gattuso aveva esaurito i cambi"

“Distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra”. Questo l’infortunio evidenziato dagli esami a cui è stato sottoposto Kalidou Koulibaly, infortunatosi durante la sfida al Cagliari. Sul ko del difensore scrive così l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta di un difensore infastidito.

“Un infortunio muscolare come quello di Koulibaly, domenica costretto in campo con il Cagliari nonostante i crampi e un certo fastidio perché Gattuso aveva esaurito i cambi, necessita in genere di due-tre settimane per guarire senza rischi”.