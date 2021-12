CdS - Tegola Lobotka, stop non sarà breve: i tempi di recupero

Quanto tempo dovrà restare fermo Stanislav Lobotka dopo l'infortunio rimediato contro l'Atalanta? Il centrocampista ha rimediato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive, a tal proposito: "Come suggerisce il buon senso: venti giorni di riposo. Oppure come sostiene l’ottimismo: aspettare e sperare che, passando le nottate, con l’Empoli o magari a Milano, Stanislav Lobotka torni a essere uno di loro". Ma per Spalletti l'emergenza continua e anche nelle prossime partite mancherà una pedina che stava diventando fondamentale per il Napoli.