Cds torna sull'addio di Spalletti: "Era l'obiettivo di Giuntoli dopo Allegri, per la gioia di Luciano"

Oggi alle 08:50

C'era Luciano Spalletti nel mirino di Giuntoli per il dopo Max Allegri, sin dall'addio dell'attuale CT al Napoli. A tornare sull'argomento è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nell'ambito di un approfondimento sulle prossime mosse di mercato della Juventus che si affiderà quasi esclusivamente a dei prestiti a gennaio:

"Nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito. Il primo obiettivo di Giuntoli per la sostituzione di Allegri - ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino - era proprio l’attuale ct dell’Italia, il quale però ad agosto - dopo le dimissioni di Mancini - fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita. L’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano".

Del resto, già all'epoca - il 20 maggio in conferenza stampa prima della sfida all'Inter - Luciano Spalletti non chiuse all'ipotesi juventina a precisa domanda a Castel Volturno. I tifosi la amano: può scartare l'ipotesi Juventus da qui a 3 anni? "Io sono stato già ripagato, sono a posto, ogni anno alla mia età devo rifare l'inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest'anno, ma dopo che ne ha parlato il presidente".