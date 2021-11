CdS - Toronto in pressing su Insigne! Ingaggio super, bonus e tanti benefit: i dettagli

"Il Toronto è molto interessato al capitano del Napoli" si legge in primo piano sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Focus mercato col destino in bilico da parte di Lorenzo Insigne, contratto in scadenza nel 2022 e rinnovo col Napoli ancora distante. Il quotidiano fornisce i dettagli della proposta da parte del club canadese: "Il Toronto ha spiegato di essere pronto a soddisfare tutte le richieste del giocatore: dall'incremento di ingaggio rispetto ai 5 milioni attuali fino ai bonus, passando per i classici benefit legati a un cambio radicale di vita. Già, perché è di questo che si tratta: una scelta di vita e dunque familiare. Ipotesi suggestiva, certo, ma la priorità di Insigne è innanzitutto valutare l'evoluzione della complessa trattativa di rinnovo con il Napoli e poi attendere soluzioni italiane o europee".