Cds - Tre big su Fabian: il Napoli deve ascoltare perché lo spagnolo non rinnova, i dettagli

A centrocampo, dove già si scorge un vuoto fisico dopo l'addio di Bakayoko che ha fatto ritorno al Chelsea, se ne potrebbe aprire un altro di natura tecnica, scrive il Corriere dello Sport per raccontare la situazione legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace all’Atletico Madrid, al Psg e, soprattutto, a Carlo Ancelotti ed al Real: il suo contratto in scadenza nel 2023 - si legge - induce a riflessioni anche immediate, per non ritrovarsi nel giugno del 2022 con l’identica situazione che sta vivendo adesso Insigne