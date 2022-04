CdS - Zielinski ai margini? Si va verso un'altra esclusione: sarebbe la terza nelle ultime 5

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sulle possibili scelte di Luciano Spalletti per il big match di domani contro la Roma.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sulle possibili scelte di Luciano Spalletti per il big match di domani contro la Roma. E se in difesa le idee sembrano abbastanza chiare, l'allenatore azzurro si porterà qualche dubbio dalla cintola in su. Ma Piotr Zielinski potrebbe essere ancora escluso.

Torna Anguissa, gioca Lobotka e la mediana dovrebbe essere completata da Fabian, scrive il quotidiano: "L'esclusione eccellente dovrebbe essere quella di Zielinski. E se l’indicazione – molto fondata – sarà confermata dalle scelte definitive di Spalletti sarà la terza volta in cinque partite che Piotr comincerà la giornata seduto in panchina".