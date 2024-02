Cds - Zielinski torna col Cagliari o sarà sempre fuori? Indizio da Castel Volturno

A Cagliari Piotr Zielinski ci sarà, non è fuori dalla lista del campionato e non dovrebbe essere fuori neanche da questo ultimo miglio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fuori dalla lista Uefa, out col Barcella, a Cagliari Piotr Zielinski ci sarà, non è fuori dalla lista del campionato e non dovrebbe essere fuori neanche da questo ultimo miglio da attraversare assieme, per provare ancora qualcosa. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che poi aggiunge.

"A Lobotka e ad Anguissa è mancato, l’altra sera, un partner con il quale dialogare tecnicamente a modo loro, tocchi corti o lunghi, sempre puliti e orientati. Il Napoli deve sperimentare (cit. De Laurentiis) e quindi vuol capire dove possa arrivare Traore, che deve arrivare pronto per (il) Barcellona: ma Zielinski è pronto, destro e sinistro, avanti march".