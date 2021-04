CorSera - ADL ha già deciso di cambiare Gattuso: c'è un favorito per la sostituzione

Il destino di Rino Gattuso è ormai stato deciso, l'allenatore andrà via a fine stagione e c'è già un favorito, a quanto pare, come sostituto. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Sempre in silenzio stampa Gattuso, ma i bilanci del Napoli li ha già fatti De Laurentiis, che cambierà allenatore comunque vada a finire. Le ultime voci dicono Spalletti". L'allenatore ex Roma è fermo da due anni dopo la fine del suo rapporto con l'Inter ed è un profilo che De Laurentiis aveva sondato anche in passato. Magari in estate sarà la volta buona.