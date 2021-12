CorSera - Capitombolo che fa male! Serata storta, ma poca lucidità e 'una grande perdita'

Quarto posto in classifica, sabato scorso era ancora primo. Crollo verticale del Napoli dopo gli ultimi due ko interni contro Atalanta ed Empoli. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Certe serate nascono anche storte, ma il risultato alla fine è quasi sempre specchio fedele dell’andamento della gara. Il Napoli cade in casa contro l’Empoli ed è un capitombolo che fa male. Perde l’occasione di agganciare il Milan a una settimana dallo scontro diretto e soprattutto la classifica ora dice che l’Atalanta è più avanti. È lotta serrata per i primi quattro posti ma il Napoli subisce il secondo k.o. casalingo, che dal punto di vista mentale può essere controproducente".

La partita è stata condotta soprattutto nel primo tempo, il quotidiano parlando della ripresa aggiunge: "Napoli ci ha provato, ha stretto l’avversario nella propria metà campo, ha creato occasioni, ma è andato al tiro senza lucidità. Si è intestardito nelle azioni individuali, perdendo un altro plus: l’azione corale e la battaglia spalla a spalla che in altre occasioni era stata invece determinante".