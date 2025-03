Corsera duro: "Se non fosse per i 41 punti di differenza in classifica, Napoli e Venezia sembrano sullo stesso piano"

"È stato piuttosto il solito Napoli a due facce"

"Se non fosse per i 41 punti di differenza in classifica, le due squadre sembrano sullo stesso piano. Eppure, una guarda allo scudetto, l’altra alla salvezza". Così il Corriere della Sera punge la squadra di Antonio Conte dopo la prestazione del Penzo: "Il Napoli torna a casa da Venezia con la certezza che no, non ha giocato la partita come una finale mondiale, così come invece aveva predicato Conte.

È stato piuttosto il solito Napoli a due facce: quello tosto, energico del primo tempo che tiene testa nella propria trequarti al pressing altissimo della squadra di Di Francesco, sfrutta la sua qualità nel contropiede e produce le sue cinque occasioni da gol; e quello piuttosto svuotato della ripresa che invece di aggredire per infliggere il colpo del ko, sembra aspetti che l’occasione chiara e nitida piova dal cielo".