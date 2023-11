CorSera - E' già il Napoli di Mazzarri: la squadra gioca la partita della vita per lui

Un debutto che forse neanche lui stesso si aspettava. Walter Mazzarri vince a Bergamo alla sua prima partita dal ritorno sulla panchina del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un debutto che forse neanche lui stesso si aspettava. Walter Mazzarri vince a Bergamo alla sua prima partita dal ritorno sulla panchina del Napoli e lo fa in maniera semplice, diretta, come piace a lui. E soprattutto dimostra che si è già creato un bel feeling con la squadra. Lo scrive il Corriere della Sera:

"Kvara e Elmas, un gol per tempo, gli regalano il debutto dei sogni e a fine partita va ad abbracciarli: questo è già il suo gruppo Il Napoli è sceso in campo con la volontà di giocare la partita della vita, non farsi spaventare dalla forza fisica dell’avversario, piuttosto accettare il pressing forsennato della squadra di Gasperini, approfittare per trovare l’imbucata. Il piano riesce a metà".