CorSera - Immobile core 'ngrato, Reina (che aveva litigato con ADL) ferma il Napoli

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta così il ko del Napoli all'Olimpico contro la Lazio: "Il nuovo core ‘ngrato è Ciro Immobile, che segna per la quinta volta consecutiva al Napoli in campionato (e ci mette anche un assist), dà respiro alla Lazio in affanno e condanna la squadra della sua città alla seconda sconfitta in quattro giorni. Con l’Inter gli azzurri hanno perso, stavolta crollano.

Il 2-0 è netto anche se c’è un momento, a metà primo tempo, in cui hanno due occasioni clamorose per rimettere in parità la contesa: a fermarli provvede Reina, che di un certo Napoli era un simbolo prima di litigare con De Laurentiis (un altro core ‘ngrato, insomma)".