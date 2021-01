Corsera - La Juve si muove per Milik, ADL non fa sconti: vuole 18 mln

Aurelio De Laurentiis non arretra sul caso Arek Milik e continua a tenere alta la sua richiesta per cedere il calciatore a gennaio, sebbene sia in scadenza di contratto nel giugno 2021. Della questione che riguarda il polacco scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.

“In settimana il ds bianconero incontrerà Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Arek Milik, per provare ad assicurarsi il polacco con il contratto in scadenza. De Laurentiis per la cessione immediata chiede 18 milioni: Marsiglia e Atletico Madrid, che con i bonus non si erano spinti oltre ai 10, si sono defilati” si legge sul quotidiano.