Corsera - La strategia di Spalletti per blindare il primato in Champions

Se poi il Liverpool, stasera, non dovesse battere l’Ajax e il Napoli far risultato contro i Rangers il primato sarebbe già conquistato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sentirsi una grande squadra significa, per il Napoli, continuare ad alzare l’asticella. Si parla degli azzurri sul Corriere della Sera oggi in edicola e della volontà di Luciano Spalletti di blindare il primo posto nel girone di Champions: "E così dopo la qualificazione già acquisita agli ottavi di Champions, Spalletti punta a difendere (legittimamente) il primo posto del girone A. Punta dunque alla vittoria contro i Rangers di Glasgow (appuntamento stasera al Maradona) così da poter gestire con il Liverpool (la settimana prossima ad Anfield) il vantaggio della differenza reti.

All’andata i partenopei inflissero ai Reds una sconfitta per 4-1, risultato che ha consentito ai partenopei di accedere agli ottavi con due giornate di anticipo (De Laurentiis definì quella partita una «prestazione cosmica»). Se poi il Liverpool, stasera, non dovesse battere l’Ajax e il Napoli far risultato contro i Rangers il primato sarebbe già conquistato.