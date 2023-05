CorSera - Le carte per convincere Luis Enrique: ADL ha promesso di non cedere Osimhen e Kvara

De Laurentiis è ambizioso e vuole fare ancora meglio nelle prossime stagioni. Per questo vorrebbe affidarsi ad un allenatore dal profilo internazionale

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Caccia al nuovo allenatore in casa Napoli. Luciano Spalletti saluterà a fine stagione, da vincitore, ma Aurelio De Laurentiis è ambizioso e vuole fare ancora meglio nelle prossime stagioni. Per questo vorrebbe affidarsi ad un allenatore dal profilo internazionale, uno su tutti: Luis Enrique. Lo scrive il Corriere della Sera:

"E' la pista più calda. Non l’unica perché De Laurentiis è abituato al piano B e pure a quello C ma in queste ore percorre dritta la strada che porta allo spagnolo, soprattutto avendo avuto riscontri positivi dai contatti avuti con il suo entourage e anche da una telefonata con lui.

Il presidentissimo gioca tutte le sue carte. In primis la parola data ancor prima che il Napoli vincesse lo scudetto di non privarsi della coppia Kvara-Osimhen, poi il fattore Decreto Crescita che gli consentirebbe di risparmiare il 20% di tasse sul suo ingaggio”.