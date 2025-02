Corsera, voci destabilizzanti: "Conte-Milan, in estate potrebbe scattare la scintilla"

Nella settimana di Inter-Napoli il Corriere della Sera lancia questa indiscrezione che riguarda il tecnico del Napoli

Antonio Conte al Milan: nella settimana di Inter-Napoli il Corriere della Sera lancia questa indiscrezione che riguarda il tecnico del Napoli. Il quotidiano scrive: "Le squadre si costruiscono in estate, sì, ma a marzo vanno progettate. E il Milan deve iniziare a gettare ora le basi per evitare un'altra stagione nera. È giusto, anzi doveroso riflettere fin da subito su ciò che può essere, per non farsi trovare impreparati, per non dover poi a giugno compiere scelte obbligate o quasi".

Il quotidiano non fornisce una vera e propria notizia, lancia la voce senza sbilanciarsi troppo: "Conte è sotto contratto col Napoli fino al 2027 ma resta una suggestione, chissà che quest'estate non scatti quella scintilla che l'anno scorso non si è mai accesa, per volontà del Milan. Serve però prima di tutto un direttore sportivo, circolano i nomi di Paratici e Tare".