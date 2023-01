Daily Mail - United su Osimhen come erede di CR7! Assalto estivo, ma prezzo alle stelle e c'è alternativa

Victor Osimhen nel mirino del Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un grande bomber per la prossima stagione

Victor Osimhen nel mirino del Manchester United. I Red Devils sono alla ricerca di un grande bomber per la prossima stagione, dell'erede di Cristiano Ronaldo anche in virtù delle difficoltà riscontrate dall'olandese Wout Weghorst. Secondo Ii Daily Mail in cima all'elenco del club inglese ci sarebbe il bomber del Napoli e in alternativa il portoghese Goncalo Ramos del Benfica. L'ostacolo principale a una delle due eventuali operazioni è l'elevato costo dei cartellini: per entrambi, infatti, bisognerebbe partire da una valutazione di oltre 100 milioni di sterline.