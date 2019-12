I disastri di Leno e l'esplosione di Meret segnano la strada da seguire

Uno dei migliori del Napoli in questa stagione è sicuramente Alex Meret. Il friulano ha dimostrato di essere tra i migliori nel suo ruolo, compiendo spesso parate decisive nonostante l'avvio negativo della squadra partenopea.

LENO FU VICINO AL NAPOLI - Prima che il Napoli acquistasse Meret dall'Udinese, il nome in pole position per il post Reina era quello di Bernd Leno, estremo difensore tedesco oggi in forza all'Arsenal. Il portiere dei Gunners, negli ultimi due anni, sta deludendo le aspettative con tante ombre e poche luci. Proprio Leno si è reso protagonista di una sciagurata papera sul gol di Jorginho che ha permesso al Chelsea di rimontare, sotto gli occhi increduli del suo nuovo allenatore Arteta.

GIOVANI ED IN CRESCITA - Come dimostra l'acquisto di Meret, il virare su un profilo meno internazionale, che all'inizio può sembrare una scommessa a volte dà i suoi frutti: oggi il portiere del Napoli è nettamente superiore a quello dell'Arsenal, cosa non scontata in passato, quando i tifosi avrebbero scelto il portiere tedesco. Questa deve essere la strada per la società partenopea: calciatori giovani ed in crescita costante in modo tale da assicurarsi i migliori talenti del futuro.