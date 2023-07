Fox Sports - Lozano apre alla Mls: contatti avanzati con i Los Angeles, sarà l'erede di Vela?

Destino in bilico per Hirving Lozano. Il suo futuro potrebbe essere in Mls. Secondo Fox Sports, infatti, ci sono colloqui molto avanzati

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Destino in bilico per Hirving Lozano. Il suo futuro potrebbe essere in Mls. Secondo Fox Sports, infatti, ci sono colloqui molto avanzati tra i Los Angeles FC e il calciatore del Napoli in scadenza di contratto nel 2024. Lozano potrebbe essere il sostituto di Carlos Vela e la trattativa tra le parti, come si apprende, è già entrata nel vivo. Si parla di "colloqui molto avanzati" tra il giocatore e il club. Lozano sarebbe favorevole ad un passaggio in Mls. Da Vela a Lozano, da un messicano all'altro.