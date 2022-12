Gazzetta - 6 gol alla Juve Stabia e più brillantezza: le note positive di Spalletti

Amichevole congiunta ieri a Castel Volturno per il Napoli: la capolista ha superato 6-1 la Juve Stabia

Amichevole congiunta ieri a Castel Volturno per il Napoli: la capolista ha superato 6-1 la Juve Stabia, scrive la Gazzetta dello Sport ed evidenziando "passi avanti sul piano fisico e della brillantezza. Tra le note positive per Luciano Spalletti, anche il rientro di Amir Rrahmani, assente per infortunio dalla trasferta di Cremona del 9 ottobre scorso. E hanno partecipato alla partitella a porte chiuse anche i reduci dal Mondiale, rimasti a riposo nella precedente uscita contro il Lilla. Spalletti ha ritrovato tutti i suoi uomini: non c’è notizia migliore in vista del big match contro l’Inter".