Gazzetta - A Firenze guardando la Juve in tv: il Napoli ha cambiato l'albergo di 3 anni fa

Un sabato in albergo a Firenze guardando la Juve contro l’Inter non evoca buoni ricordi per il gruppo azzurro, scrive la Gazzetta dello Sport ricordando fine aprile 2018, con il Napoli reduce dalla vittoria proprio allo Stadium e i bianconeri che vincono proprio una partita rocambolesca con l'errore di Orsato. Il giorno dopo al Franchi il Napoli crollò 3-0, Sarri parlò di 'scudetto perso in albergo' e "proprio Insigne, che c’èra quel giorno, con i compagni sta cercando la concentrazione solo sulla partita di domani, perché il Napoli resta padrone del proprio destino anche se la Juventus dovesse battere i neo campioni d’Italia. E allora meglio non avere troppe attese sulla sfida di Torino. Anche se, con un pizzico di scaramanzia che non guasta, il Napoli ha cambiato albergo rispetto a quello di tre anni fa sul Lungarno".