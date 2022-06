Gazzetta - A Spalletti piacerebbe una freccia mancina: il sogno è Berardi, più facili 2 nomi

ome scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe qualcosa di nuovo sulle fasce oltre a Kravatskhelia e Zerbin

Dopo Kravatskhelia possibili nuovi innesti sulle corsie laterali. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli vorrebbe qualcosa di nuovo sulle fasce oltre a Kravatskhelia e Zerbin (da testare in ritiro). A destra il titolare sarà Lozano e, anche se lì potrebbe adattarsi Elmas, a Spalletti piacerebbe una «freccia» mancina come Solbakken o Verde (il sogno è Berardi).