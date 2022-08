Gazzetta - Accelerata per Ndombele! Ok dal Tottenham a prestito e contributo sull'ingaggio

Il grande obiettivo del Napoli a centrocampo è Tanguy Ndombele. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è stata un'accelerata importante su questo fronte

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grande obiettivo del Napoli a centrocampo è Tanguy Ndombele. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è stata un'accelerata importante su questo fronte e gli azzurri avrebbero ottenuto l'ok da parte del Tottenham alla formula: prestito, da capire se secco o con diritto di riscatto. C'è anche l'interesse del giocatore alla destinazione, scrive la Rosea:

"Voci dall’Inghilterra lo davano ieri in Italia proprio per trattare col Napoli. Ma al momento non è questo il punto. Il nodo è l’ingaggio: il mediano di origini congolesi prende 8 milioni di euro netti, una cifra completamente fuori parametri per il club di De Laurentiis e qui dovrebbero intervenire gli Spurs per facilitare la trattativa. Pare che ci sia apertura anche in questo senso però ci sono diversi angoli da smussare".