Gazzetta - Accordo solido con Raspadori: l'agente lavora col Sassuolo per aiutare il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Raspadori la strada sembra essere in discesa. Il Napoli ha un accordo solido con il calciatore, il suo agente sta lavorando ai fianchi di Giovanni Carnevali, plenipotenziario del club emiliano. Bisogna trovare l’accordo sulla cifra comprensiva di bonus (il Napoli in totale non vorrebbe andare oltre i 30 milioni) e sulle modalità di pagamento. Ostacoli tutto sommato superabili se davvero De Laurentiis vorrà godersi il “Mertens italiano”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.