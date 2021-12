Gazzetta - Addio Manolas, Giuntoli già a lavoro: scelta tra due nomi per il sostituto

Salutato Manolas, andato all'Olympiacos, è già tempo di pensare al futuro. I tifosi si domandano: quale sarà il suo sostituto? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone una serie di nomi seguiti dal Napoli: "Yerri Mina, centrale dell’Everton. Ultimamente fermo per un infortunio muscolare, è un difensore di esperienza che ha vinto il campionato in Colombia (Santa Fe), Brasile (Palmeiras) e Spagna (Barcellona), titolare della sua nazionale all’ultimo Mondiale in Russia. L’altro profilo che piace è quello di Jhon Lucumì, seguito da tempo. Classe 1998, gioca nel Genk. Questo colombiano, titolare in Belgio, ha dimostrato di sapersi adattare come esterno sinistro in difesa".