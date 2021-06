Gazzetta - ADL chiede troppo per Koulibaly e Fabian: entrambi possono restare a Napoli

L'idea è quella di cederli, ma offerte concrete non ne sono ancora arrivate. Per questo motivo Fabian Ruiz e Koulibaly alla fine potrebbero restare a Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che De Laurentiis chiede 60 e 65 milioni per i due, cifre alte e nessun club ad oggi si è avvicinato. "Se De Laurentiis dovesse ostinarsi a non trattare per cifre inferiori a quelle richieste, il “rischio” che Koulibaly e Fabian Ruiz restino è abbastanza concreto" si legge.