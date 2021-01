Gazzetta - ADL-Gattuso, rapporto ai minimi termini: futuro compromesso se Rino perde col Parma

"Il Napoli ha bisogno dei tre punti, contro il Parma, non ci sono alternative. Diversamente, la questione si comprometterà maledettamente e la tensione continuerà a crescere, prospettando scenari che al momento non sono prevedibili". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul momento di Rino Gattuso, finito sotto tiro dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus e i risultati altalenanti - come tutti - in campionato.

RAPPORTO COMPROMESSO - Secondo la Rosea, tra l'allenatore azzurro e Aurelio De Laurentiis c'è una relazione che ormai è ai minimi termini, come sottolinea anche nella sua edizione odierna: "E’ nervoso, l’allenatore, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate nel post Spezia. Sa bene che il risultato di questa sera potrà essere indicativo dell’immediato futuro. Responsabilmente, De Laurentiis ha ascoltato l’analisi del tecnico e non l’ha voluta commentare. Il rapporto tra i due è, ormai, ai minimi termini, ma il club non vuole creare condizioni avverse per non compromettere il rilancio della squadra".