Gazzetta - ADL ha chiesto 80mila euro ad Allan: ieri l'udienza, c'era (in video) anche Ancelotti

Arriverà entro la fine di novembre il lodo sull’arbitrato Allan, per la multa richiesta dal Napoli dopo l'ammutinamento del 2019. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli chiede una multa da oltre 80 mila euro netti (il 50% di uno stipendio, il massimo). Ieri il presidente del collegio, avvocato Arturo Frojo - coadiuvato da Bruno Piacci nominato dal Napoli e Roberto Ninno per il calciatore - ha sentito vari testimoni di parte, in una udienza durata diverse ore. Per il club hanno deposto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo vice Giuseppe Pompilio, per il giocatore brasiliano in videoconferenza da Madrid Ancelotti e l’allora preparatore Luca Guerra".