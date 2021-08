Gazzetta - ADL-Insigne, è gelo: saluto frettoloso, il patron si rifiuta di trattare col suo agente

Gelo totale tra De Laurentiis e Insigne. Saluto frettoloso in ritiro e nessuna trattativa all'orizzonte. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che mercoledì l'agente Pisacane sarà in Abruzzo e scrive: "Affronterà l’argomento Insigne col direttore sportivo, delegato dal presidente alla trattativa, perché non c’è alcuna possibilità che De Laurentiis possa incontrarlo o discutere con lui: il rifiuto è totale dopo che Pisacane qualche settimana fa, aveva ritwittato un post di offese di un tifoso verso il presidente del Napoli. Un gesto che il club ha considerato sgradevole e poco educato tanto da precludere ogni possibilità di colloquio tra lo stesso De Laurentiis e il manager di Insigne. Se il capitano vorrà discutere col presidente dovrà farlo soltanto personalmente, senza la mediazione del suo procuratore".