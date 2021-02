Gazzetta - ADL sta discutendo con Benitez: gli ha chiesto uno sforzo e di accettare subito

Dovesse esonerare Gattuso, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe le idee chiare sul sostituto: Rafa Benitez. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Che il presidente si stia sentendo con Rafa Benitez non è una novità. I due stanno discutendo parecchio in questi giorni. De Laurentiis gli ha chiesto di fare uno sforzo e di accettare la sua proposta che ne prevede l’immediato ritorno in panchina. Ma l’allenatore spagnolo continua a riflettere sull’opportunità di subentrare, che lui non gradisce".