Gazzetta - Ambiente spesso sopra le righe, Gattuso passa oltre la sua ennesima spiaggia

C’è chi pensa che il centravanti mancante c’entrasse poco con la crisi di risultati del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la vittoria sul Benevento, sottolineando l'importanza di ritrovare un riferimento offensivo: "Fatto sta che riecco Mertens titolare, dopo due mesi e mezzo, e al belga basta poco più di mezz’ora per sbloccare la partita con un gol da opportunista, “alla Pippo Inzaghi” che soffre in tribuna (squalificato). Gli azzurri non hanno risolto tutti i problemi, ma vincono in controllo il derby col Benevento e si rimettono in corsa per un posto in Champions nel turno in cui diverse concorrenti sono state costrette a frenare lì davanti. In un ambiente spesso sopra le righe e troppo nervoso, Gattuso passa oltre la sua ennesima spiaggia"