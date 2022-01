Gazzetta - Anche il vice di Spalletti non sta bene: se sarà positivo, in panchina ci andrà Baldini

Spalletti non ci sarà questa sera contro la Juve, ma in panchina non è detto ci andrà il suo vice. Il focolaio Covid, infatti, potrebbe allargarsi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che anche Marco Domenichini non sta benissimo e, si legge, siccome il club di De Laurentiis ha disposto un ulteriore giro di tamponi, nel dubbio è stato richiamato Daniele Baldini, nei giorni scorsi rimasto in isolamento per via di un contatto stretto positivo nelle festività, ma che ha finito la quarantena ed è risultato negativo. Dunque, in sintesi, se non ce la facesse Domenichini, ecco che in panca andrebbe Baldini, l’altro dello staff ad avere i titoli per poter guidare una formazione di A.