Gazzetta annuncia: "ADL ha già incassato il sì di Benitez"

C'è grande curiosità, si cerca di capire cosa ne sarà del futuro di Rino Gattuso. L'allenatore del Napoli andrà avanti fino a giugno, poi sarà addio. Per il futuro, forte la candidatura di Rafa Benitez. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il Napoli e Gattuso andranno avanti fino al termine della stagione, perché la squadra è con lui e perché resta questa la soluzione più equilibrata per non compromettere del tutto la stagione. Il rinnovo del contratto non è più la priorità per il presidente. Per il futuro ha già incassato il sì di Rafa Benitez".