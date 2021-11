Gazzetta annuncia: "Anguissa ko almeno un mese, la previsione per il rientro"

Non solo Osimhen. Dopo la gara contro il Milan si è infortunato anche Anguissa che starà fermo per diverse settimane. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto svelando anche quanto tempo ci vorrà prima di rivederlo in campo: "Servono 3-4 settimane per il recupero e una può fare la differenza, visto che da domani a Mosca inizia un ciclo di 8 partite in 29 giorni senza respiro. Si spera di avere il centro di gravità permanente azzurro per la sfida col Milan del 19 dicembre, sempre a San Siro. Prima sarà molto complicato".