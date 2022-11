Gazzetta annuncia: "Kvara salta anche l'Empoli! Difficile possa riprendersi in 24 ore"

Kvaratskhelia salta anche il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che spiega

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia salta anche il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che spiega: "Il georgiano difficilmente sarà della partita domani pomeriggio al Maradona contro l’Empoli. Anche ieri solo terapie per curare la lombalgia. Nemmeno una ripresa blanda in palestra, pensare che in 24 ore tutto possa risolversi non appare realistico. A questo punto si vedrà di riaverlo in buone condizioni sabato, contro l’Udinese".