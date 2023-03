Gazzetta - Appena 126' in campo nel 2023: l'inverno nero di Raspadori

Così la Gazzetta dello Sport scrive in merito all'attaccante pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti

Inverno nero per Giacomo Raspadori. Così la Gazzetta dello Sport scrive in merito all'attaccante pronto a tornare a disposizione di Luciano Spalletti dopo l'infortunio muscolare: "E dire che l’anno si era concluso nel migliore dei modi. Raspadori provato da Spalletti pure da mezzala per sfruttarne le sue qualità. Ma poi a gennaio la contingenza gli ha lasciato poco spazio: nel 2023 solo 61’ in campionato e 65’ contro la Cremonese in Coppa Italia.

Decisamente poco considerando le premesse. Che lo hanno visto protagonista in Champions, dove Giacomo ha segnato 4 gol nelle sue prime 3 presenze, addirittura meglio dell’esordio di Del Piero nel 1995. Ma in questo Napoli la competitività è altissima e non è semplice trovare spazi anche se si ha la stima dell’allenatore. Ora Jack torna caricatissimo per il gran finale. E proprio nella “sua” Champions potrebbe tornare protagonista, come variante in corsa di una squadra che non vuole fermarsi a questi quarti di finale, peraltro già storici per il club.