Gazzetta attacca Napoli: "Spalletti travolto da ambiente di melodrammi, complotti e populismo"

Milan e Inter per lo scudetto, Napoli e Juventus per evitare che la stagione diventi più amara di quanto già è, scrive la Gazzetta dello Sport sul finale di stagione. Di seguito alcuni stralci sul Napoli e la critica all'ambiente partenopeo: "Spalletti ha già vinto il paragone con il passato prossimo, un anno fa il Napoli di Gattuso chiuse al quinto posto. La volatina tra Napoli e Juve nasconde insoddisfazioni e recriminazioni, nel quadro di scenari diversi. Il Napoli aveva cominciato il campionato con otto vittorie consecutive e con una impressionante sicurezza di sé. Si è fermato presto, con le rovinose sconfitte interne contro Empoli e Spezia. È ripartito, è ritornato in corsa per lo scudetto e si è rifatto male da solo con la striscia negativa in essere, un punto in tre giornate".

Ed ancora: "L’ambiente ha sbroccato, ha ceduto al melodramma. Nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis ci ha messo del suo con la solita tiritera neo-borbonica su Napoli e sul Sud oppressi dal Nord. Passano gli anni e la sceneggiatura si ripete. Spalletti ha fallito qui, non sul campo. Non è riuscito a isolare se stesso e la squadra dal chiacchiericcio e dal complottismo. Ha cercato di governare e indirizzare il populismo calcistico napoletano, ne è stato travolto. Separarsi da Spalletti sarebbe però un clamoroso errore di valutazione".