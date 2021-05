Gazzetta - Attacco monstre: ADL dopo Osimhen e Lozano vuole fare un altro investimento

Il reparto monstre del Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando l'attacco degli azzurri, con De Laurentiis che ha investito oltre 100 milioni nelle ultime due estati per assicurarsi prima Lozano e poi Osimhen e che ha già prodotto 102 gol in questa stagione: "Ecco perché questa volta potrebbero non esserci grandi investimenti. O meglio uno degli investimenti possibili è quello sul capitano Lorenzo Insigne, voglioso di restare con la maglia della sua città, ma con il contratto in scadenza fra un anno".

Gli scouting del club azzurro sono però sempre in movimento: "Le attenzioni sono concentrate sul brasiliano Kaio Jorge, classe 2002 del Santos, già campione del mondo Under 17. Sarebbe un investimento, da far maturare oggi alle spalle di Mertens e che domani potrebbe prendere il ruolo dell’eclettico belga nella rosa del Napoli".