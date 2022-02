Gazzetta - Ben più di 5mila: la reazione del Camp Nou al gol di Zielinski

Capolavoro Zielinski. La Gazzetta dello Sport racconta la rete del polacco al Camp Nou e svela anche un dettaglio su quella che è stata la reazione dello stadio alla marcatura del polacco: "Già, perché col passare dei minuti il baricentro del Napoli sale di rendimento. Ed arriva il gol, bellissimo. Perché Zielinski è bravo a recuperar palla e subito darla in profondità per Elmas che arriva sino in fondo, sterza e passa ancora al polacco che tira di sinistro e, sulla respinta del portiere, realizza di destro.

L’urlo del Camp Nou ti fa intendere che i napoletani sparsi sulle tribune sono ben più di cinquemila. Il Barcellona accusa il colpo e chiude il tempo senza che Meret debba preoccuparsi più di tanto.