Gazzetta - C'è l'accordo per Hermoso! L'intervento di Conte ha sbloccato l'affare

Il Napoli ha trovato l’accordo con Mario Hermoso, difensore che si svincola dall’Atletico Madrid.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha trovato l’accordo con Mario Hermoso, difensore che si svincola dall’Atletico Madrid. Questa la notizia riportata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “C’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dall’Atletico Madrid.

Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa in discesa con lo spagnolo che ha raggiunto l’accordo per un triennale, con opzione per il quarto anno, a 3 mln a stagione. Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare i dettagli".