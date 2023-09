Gazzetta - C'è un motivo se la coppia Osimhen e Kvaratskhelia è rimasta al Napoli

Sulla Gazzetta dello Sport si scrive così del momento di Osimhen e Kvaratskhelia:

"Per Victor e Khvicha la Champions è un grande stimolo, un palcoscenico da calcare da grandi protagonisti, come hanno saputo fare schiantando squadre del calibro del Liverpool, dell’Ajax e dell’Eintracht Francoforte". Sulla Gazzetta dello Sport si scrive così del momento di Osimhen e Kvaratskhelia: "Dunque non può essere il Braga a incutere timore, oltre al logico rispetto che si deve ad ogni avversario. Il Napoli ha bisogno di trovare subito i gol e una vittoria per allontanare le nubi addensatesi in campionato e riprendere un cammino virtuoso.

E non c’è dubbio che le aspettative di segnare passino soprattutto dalle idee, dai piedi e dalla destrezza che i due sanno esprimere insieme. Del resto se la coppia dei sogni è rimasta a Napoli è proprio perché è convinto di essere ancora protagonista nel torneo per club più prestigioso al mondo.