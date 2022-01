Gazzetta - Contro il Bologna Spalletti rilancia dal 1' due uomini chiave

Il ritorno della fantasia in casa Napoli, con Spalletti pronto a rilanciare dal primo minuto Fabiàn e Piotr Zielinski. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova ad anticipare le mosse del tecnico verso la sfida del Dall'Ara: "Due uomini stasera al Dall’Ara dovrebbero esserci dal primo minuto insieme. Fabian Ruiz, che manca da 45 giorni in campionato, e Piotr Zielinski. Gente che sa far girare veloce la palla, dando qualità e imprevedibilità nei trenta metri di campo più importanti.

Basta dire che lo spagnolo, finché non ha avuto problemi, è stato il centrocampista che ha realizzato più gol da fuori area, nei cinque maggiori campionati europei. E il polacco è uno che in quei metri sa inventarsi giocate e anche tiri di quelli che fanno male".