Gazzetta - Cragno pupillo di ADL: può arrivare come vice Meret, al Monza non gioca

Possibile cambio tra i pali, Alessio Cragno potrebbe arrivare a gennaio come vice Meret. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’ex del Cagliari è un vecchio pupillo della dirigenza azzurra, ma adesso che non sta trovando spazio nel Monza chissà che il matrimonio non si possa effettivamente concretizzare. Qualche problema muscolare ha fin qui limitato l’apporto di Sirigu in campo (non quello preziosissimo fornito nello spogliatoio) ed alle sue spalle i giovani Marfella ed Idasiak non sembrano dare adeguate garanzie per il ruolo di vice Meret.