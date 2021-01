Gazzetta critica: "Nulla di esaltante, applausi solo all'Empoli. Per Gattuso solo 2 buone notizie"

Critiche al Napoli nonostante la vittoria contro l'Empoli e il passaggio del turno. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il passaggio ai quarti, a una settimana dalla sfida alla Juventus, è di buon auspicio per il gruppo di Rino Gattuso. I riscontri arrivano dall’ottima forma di Hirving Lozano e soprattutto dal pieno recupero di Kalidou Koulibaly al centro della difesa. Niente di esaltante per gli azzurri di casa e applausi per un Empoli mai timoroso e che non si lascia condizionare nemmeno dalla decisione dell’autorità sanitaria".