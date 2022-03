Gazzetta critica Spalletti: "Vesuvio, Maradona, immortalità: ha sbagliato caricando troppo la vigilia"

Luciano Spalletti ha tante responsabilità per la sconfitta del Napoli contro il Milan. E' quanto scrive in sintesi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

Luciano Spalletti ha tante responsabilità per la sconfitta del Napoli contro il Milan, ha caricato troppo la partita, ha usato parole forti, è stato eccessivamente plateale nella sua descrizione della partita. E' quanto scrive in sintesi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo il ko contro i rossoneri: "L'immortalità può attendere. Il Napoli di Spalletti farà ancora in tempo a raggiungerla, ma, per ora, la gloria va tutta all’umanissimo Pioli e ai suoi ragazzi di buona volontà. Due eroi su tutti: Pioli e Giroud. Il mister ha scolpito un capolavoro. Al contrario, Spalletti ha sbagliato tutto. Ha evocato l’immortalità, la benedizione di Maradona, la città, il Vesuvio. Ha caricato troppo la vigilia e i giocatori hanno avvertito il peso del destino".