Gazzetta - Doppio colpo dal Chelsea? Sprint per Broja e Kepa! ADL vuole prenderli subito

Il fil rouge Napoli-Chelsea, dopo la cessione di Kalidou Koulibaly, potrebbe essere ancora di un rosso intenso. La Gazzetta dello Sport scrive che il club azzurro ha aperto un dialogo per arrivare ad Armando Broja e Kepa Arrizabalaga, il primo centravanti albanese, il secondo portiere spagnolo. La Rosea si esprime così, partendo dall'attaccante:

"Il Napoli lo aveva identificato come alternativa a Osimhen nel caso per il nigeriano fosse arrivata una proposta “indecente”. Ma ora De Laurentiis sta maturando di prenderlo subito. Perché in Premier si è mosso il West Ham e non solo. Dunque o l’operazione si fa adesso (almeno 25 milioni) o diventerà qualcosa di irraggiungibile per un club italiano".

Per quanto riguarda l'estremo difensore basco Kepa, divenuto secondo al Chelsea dopo l'arrivo di Mendy, l'ostacolo principale - come spesso capita - è rappresentato dall'ingaggio: "Gli inglesi vorrebbero cederlo ma non a un club concorrente. Dunque l’idea Napoli non dispiace e la valutazione del cartellino non dovrebbe essere elevata (ma il Napoli lo chiede in prestito) quello che al momento frena il discorso è l’ingaggio elevatissimo del portiere che guadagna 9 milioni di euro netti".