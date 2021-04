Gazzetta elogia Gattuso: "11 punti in più di un anno fa e ha migliorato un dato sottovalutato"

Elogio de La Gazzetta dello Sport a Rino Gattuso alla vigilia della gara contro l'Inter. Il quotidiano scrive: "In tanta emergenza, il Napoli ha il 3° miglior attacco e la 3a miglior difesa. Ha 11 punti in più di un anno fa, ma soprattutto ha migliorato un dato sottovalutato che tara la vera forza di una squadra: la differenza reti. Un anno fa era 8 (48-40), ora 31 (65-34), Gattuso ha quasi quadruplicato l’utile di bilancio. Ma l’emergenza non giustifica i 15 punti di distacco dall’Inter. C’entrano quelle 9 sconfitte, almeno 4 in più delle quattro davanti. Spesso motivate da cali di tensione, tipo Spezia in casa. Ma anche nella recente trasferta allo Stadium è mancato furore. E’ qui che Gattuso deve ottenere di più".