Gazzetta elogia Spalletti: "Mai un compleanno da primo. E' l'allenatore con più vittorie in Serie A"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra Luciano Spalletti per il compleanno appena trascorso

TuttoNapoli.net

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport celebra Luciano Spalletti per il compleanno appena trascorso: "Un compleanno da primo in classifica Luciano Spalletti non l’aveva mai festeggiato. A 64 anni ha esperienza e saggezza per godersi lo splendido momento sportivo, gustandolo morso dopo morso, senza fretta. È l’allenatore che ha vinto più partite in A negli ultimi quarant’anni: 281 su 546 panchine".